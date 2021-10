Oranjevrouwen treffen Wit-Rusland: 'Misschien meer aan de bak dan tegen topland'

Oranje gaat in Wit-Rusland voor nieuwe monsterzege: 'Mooi als we veel scoren' - NOS

Na het duel met Cyprus van afgelopen vrijdag (8-0 overwinning) treffen de Nederlandse voetbalsters dinsdagavond met Wit-Rusland opnieuw een Europese laagvlieger. "Dit zijn niet de wedstrijden die het leukst zijn", vindt middenvelder Sherida Spitse.

Maar dat betekent niet dat het kwalificatieduel in Minsk niet van belang is. Oranje kan opnieuw goede zaken doen in de strijd om een ticket voor het WK van 2023 en hoopt het eigen spel te verbeteren. Spitse: "We kunnen een stap zetten in ons spel aan de bal, omdat we de bal continu zullen hebben."

Hoewel door velen wordt gerekend op een nieuwe klinkende zege, verwacht Spitse meer tegenstand dan in de wedstrijd tegen Cyprus. "We weten dat Wit-Rusland iets beter is dan Cyprus, dus we moeten sowieso aan de bak. Misschien zelfs nog wel meer dan in een wedstrijd tegen een topland, want nu kan je alleen maar van jezelf verliezen."