Personeel universitaire ziekenhuizen staakt weer, geen planbare zorg

UMC - ANP

Duizenden medewerkers van alle acht universitair medische centra (umc's) leggen sinds vannacht voor de tweede keer in een maand tijd het werk neer. Alle planbare zorg in de academische ziekenhuizen komt 24 uur lang te vervallen en alleen spoedopnames gaan door, meldt vakbond FNV. Op 28 september staakten de zorgmedewerkers voor de eerste keer. Toen deden in totaal 89 afdelingen mee aan de zogenoemde zondagsdienst. Vandaag zijn 279 afdelingen dicht. Volgens FNV is het de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. Ook het Radboudumc in Nijmegen doet nu mee. 'Boosheid neemt toe' Volgens FNV doen nu ook niet-vakbondsleden mee aan de actie, een teken dat de druk toeneemt. "Dat er sinds de laatste staking geen nieuwe cao-gesprekken zijn gekomen, merken we op de werkvloer. Net als de coronabesmettingen neemt ook de boosheid toe." De inzet van het personeel is sinds de vorige staking onveranderd: zij willen een loonsverhoging van 3 procent per jaar voor alle medewerkers en concrete afspraken voor minder werkdruk.

Umc-cao Er zijn acht umc's in Nederland: Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam, Maastricht en Nijmegen. Voor de ongeveer 80.000 mensen die er werken, worden afspraken over salaris en werkdruk gemaakt in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Die cao staat los van die voor andere ziekenhuizen. De umc's zeggen in een nieuwe cao niet verder te kunnen gaan dan een eenmalige uitkering van 3,5 procent van het bruto jaarsalaris in januari 2022 en vanaf 1 augustus volgend jaar een structurele loonsverhoging van 3,5 procent. Dit geldt voor de zogeheten middengroepen, onder wie verpleegkundigen. Voor de lagere salarissen geldt in de nieuwe cao een structurele loonsverhoging van 1 procent, naast een eenmalige uitkering van 750 euro. Het bruto maandsalaris voor de middengroepen varieert van ongeveer 3200 tot 4200 euro. Volgens de werkgevers zijn zij in de afgelopen jaren het meest achtergebleven.