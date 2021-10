Opnameleider Rust eerder ontslagen na vuurwapenincident op filmset

De opnameleider van de film Rust is eerder al eens ontslagen vanwege een incident met een vuurwapen bij filmopnames, meldt onder meer CNN. Het gaat om Dave Halls, die vorige week het wapen overhandigde waarmee Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot.

In 2019 was Halls opnameleider (assistant director) van Freedom's Path, toen ook bij die opnames een vuurwapen onverwacht afging. Een lid van filmcrew raakte lichtgewond. Volgens het filmbedrijf werd Halls direct na het incident weggestuurd van de set. "De opnames werden pas hervat toen Dave was vertrokken", zegt het bedrijf tegen CNN.

De 62-jarige Halls heeft niet gereageerd op de berichten.

Ander incident

Gisteren kwam al een ander incident naar buiten, waarbij Halls onvoorzichtig zou hebben gehandeld. Dat was ook in 2019, bij de opnames van Into the Dark. Volgens een pyrotechnicus ging de opnameleider niet goed om met veiligheidsprotocollen en sloeg hij verplichte veiligheidsbijeenkomsten over. Ook wilde hij een vuurwerkstunt laten doorgaan terwijl de persoon die dat moest begeleiden ziek was geworden.

Afgelopen weekend bleek uit vrijgegeven informatie uit het politie-onderzoek naar het dodelijke schietincident bij Rust dat Halls vooraf had gezegd dat het wapen ongeladen was. Nadat Baldwin het pistool had aangenomen, kwamen er toch kogels uit. De 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins kwam hierbij om het leven en regisseur Joel Souza raakte gewond.

Wapenmeester

De politie richt zich in het onderzoek ook op degene die bij de opnames verantwoordelijk was voor de vuurwapens. De 24-jarige Hannah Gutierrez is inmiddels verhoord. Ze heeft niet publiekelijk gereageerd op het schietincident.

Agenten hebben ook gesproken met onder meer de regisseur en Baldwin, die ook producent is van Rust. Ook heeft de politie munitie van de filmset meegenomen voor onderzoek. Tot nu toe is niemand in staat van beschuldiging gesteld.