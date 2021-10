NASA: 'Eerste planeet buiten ons Melkwegstelsel ontdekt'

Potentiële planeet buiten ons Melkwegstelsel ontdekt - NASA

Voor het eerst lijkt er een planeet te zijn ontdekt in een heel ander sterrenstelsel, dus buiten onze Melkweg. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een persbericht. De ontdekking werd gedaan met de Amerikaanse ruimtetelescoop Chandra, die de vermoedelijke planeet vond in het sterrenstelsel M51, op ongeveer 28 miljoen lichtjaar van de Melkweg en ons zonnestelsel. Met ruimtetelescoop Chandra hebben de wetenschappers de planeet, een exoplaneet om precies te zijn, zelf niet gezien. Wel hebben wetenschappers de röntgenstraling gemeten die door het stelsel wordt uitgezonden.

Wat zijn exoplaneten? Ons zonnestelsel telt acht planeten: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Daarnaast hebben wetenschappers inmiddels bijna 5000 'exoplaneten' gevonden, planeten die draaien rond andere sterren in onze Melkweg. De meesten staan binnen 3000 lichtjaar afstand, voor ruimtebegrippen erg dichtbij. Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt, bijna 10 miljard kilometer.

Uit de berekeningen blijkt dat de planeet ongeveer even groot moet zijn als Saturnus. Kans op leven op die planeet is er niet: er is daar vrijwel zeker een te sterke, dodelijke straling. "Statistisch gezien weten we dat elke ster die we aan de hemel zien, gemiddeld één planeet om zich heen heeft. In dat opzicht is het geen groot nieuws", reageert exoplaneten-deskundige Daphne Stam van de TU Delft op het nieuws. Zij was zelf niet betrokken bij dit onderzoek. "Maar het is wél nieuws dat we nu een planeet lijken te hebben gevonden bij een röntgenstralingensysteem en buiten ons eigen Melkwegstelsel."

Wat is een röntgen-dubbelstersysteem? Het systeem waarin de vermoedelijke planeet gevonden is, bestaat uit een ster zoals onze zon en een zwart gat, die om elkaar heen draaien. Materie van de grote ster wordt aangezogen door het zwarte gat en zendt röntgenstraling uit als het erop valt. Die röntgenstraling is te meten, en werd in dit geval zo'n drie uur lang geblokkeerd door de vermoedelijke planeet die 'door het beeld' vloog. Op basis van de diepte en duur van de blokkade, berekenden de onderzoekers dat de planeet ongeveer even groot moet zijn als Saturnus, en in een twee keer zo wijde baan om het zwarte gat draait als Saturnus om onze zon. Van de 238 sterren in 3 sterrenstelsels die op die manier onderzocht werden, bleek er slechts één een teken van een potentiële planeet te herbergen.

De manier waarop is ook bijzonder, zegt Stam: "Tot nu toe ontdekten we exoplaneten meestal doordat het zichtbare licht van een ster een regelmatig 'dipje' vertoont als een planeet voorbij komt. Hele kleine dipjes worden door heel nauwkeurige ruimtetelescopen gemeten. Maar het meten van zo'n 'dip' in röntgenstraling is heel nieuw, en biedt ons de mogelijkheid om weer hele nieuwe planeten in andere systemen te ontdekken." Het feit dat de röntgenstraling urenlang totaal wegviel, en ook abrupt verdween en weer terugkwam, maakt het aannemelijk dat het ook echt om een planeet gaat, zegt Stam. Volgens haar gaat het niet om bijvoorbeeld een stofwolk met rafelige randen.