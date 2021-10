Waarom grijpen militairen in Sudan juist nu naar de macht?

Sudan is terug bij af. Twee jaar geleden werd dictator Omar al Bashir verdreven. Sindsdien werkte een overgangsregering aan een democratie. Maar in plaats daarvan pleegden militairen vandaag een staatsgreep. Waarom grijpen militairen juist nu naar de macht?

Volgens Jan Pronk, die vanaf 2004 als speciale gezant van de VN in Sudan aanwezig was, was te voorzien dat het juist op dit moment zou gebeuren. "Omdat het land vlak voor de overgangsperiode zit. In november van dit jaar zou een begin worden gemaakt aan de voorbereiding van een burgerregime. De militairen willen dat voor zijn."

Grote demonstraties maakten in 2019 een einde aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Het was de bedoeling dat het leger en burgerbestuurders de macht zouden delen in aanloop naar vrije verkiezingen. Tijdens de overgangsfase was het land verre van stabiel.

Pronk, die sinds 1973 betrokken was bij het Sudan: "Het overgangsregime was een compromis. Dat compromis zou twee jaar duren. Daarna zou een burgerregime komen na eventuele verkiezingen. Maar: niemand wist in hoeverre militairen woord zouden houden. Dus je kon dit zien aankomen."