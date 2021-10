OMT-lid Bonten: maatregelen voor niet-gevaccineerden lastig uitvoerbaar

Het grote verschil met de coronapiek die in de zomer ontstond, is dat het toen heel duidelijk te relateren was aan het nachtleven, zegt hoogleraar microbiologie en OMT-lid Marc Bonten tegen Nieuwsuur. Dat is nu veel minder duidelijk. "Het is dus ook lastiger om met een maatregel het hele probleem onder controle te krijgen. Dat wordt echt een uitdaging."

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan verwacht. Demissionair minister Hugo de Jonge lijkt maatregelen specifiek voor niet-gevaccineerden niet bij voorbaat uit te sluiten, omdat het vooral niet-gevaccineerden zijn die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Bonten zegt begrip te hebben voor de discussie over maatregelen die zich richten op ongevaccineerden, maar twijfelt aan de uitvoerbaarheid.

"Ik begrijp de vraag. Heel veel mensen zijn gevaccineerd. En heel veel mensen die in het ziekenhuis liggen zijn dat niet. Dat creëert veel vragen, ook bij mensen die in het ziekenhuis werken die met ongevaccineerde patiënten werken. Dat is al een tijd lang belangrijk discussiepunt."

Uitdaging

"We hebben vernomen dat er een analyse is gemaakt hoe ongevaccineerden verspreid zijn, met name in de Randstad, en hoe je dan voor die mensen maatregelen moet gaan regelen, dat zal best een hele uitdaging zijn. Het zal in Nederland erg moeilijk zijn, omdat we in Nederland niet weten waar elke ongevaccineerde zich bevindt."

Het is volgens Bonten vooral belangrijk dat eerdere adviezen goed worden opgevolgd. De handhaving op de QR-code moet beter, mensen moeten waar mogelijk thuiswerken en waar geen QR-code geldt, is de 1,5 meter belangrijk. Bonten: "We horen dat mensen in de file staan en dat de handhaving van de QR-code in drukke gelegenheden te wensen over laat. Onze boodschap is steeds geweest: houd 1,5 meter afstand waar het kan. Nu is de tendens ontstaan dat alle maatregelen klaar zijn."