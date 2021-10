Skeletonster Bos in toptien bij eerste race op 'indrukwekkende' olympische baan

Het olympisch skeletonseizoen is begonnen en Kimberley Bos heeft direct haar kans gegrepen om haar eerste afdalingen te maken op de gloednieuwe baan in Yanqing. Daar zal in februari om olympisch eremetaal gestreden gaan worden.

Sinds begin oktober is Bos al in China en sindsdien heeft ze al meerdere keren geoefend op de olympische skeletonbaan. "Het is net of er zo'n Chinese draak over de helling naar beneden gaat", schrijft de 28-jarige Nederlandse in een blog op haar website.

"De baan ligt heel mooi tegen de heuvels aan, naast het olympisch dorp, waar we straks in februari verblijven. Vanaf de baan kun je het dorp dus zien en omgekeerd."

En of het een snelle baan is? "Ik heb inmiddels de 125 kilometer per uur gehaald. Ze verwachten dat het misschien nog een paar kilometer per uur sneller is. Ik moet zeggen dat de eerste dagen sleeën behoorlijk wat blauwe plekken hebben opgeleverd."

Voordat ze vertrok naar Peking, bezochten we Bos tijdens een training in Nederland: