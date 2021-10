Nederland begint EK korfbal met ruime zege op Engeland

Esther Cordus - Orange Pictures

De Nederlandse korfballers zijn het EK in Antwerpen begonnen met een klinkende zege op Engeland: 29-9. De titelverdediger gaat daarmee aan kop in groep A.

Bij de laatste Europese titelstrijd in 2018 in Friesland troffen beide ploegen elkaar ook al in de groepsfase. Toen werd het 31-10 voor Oranje. De beste prestatie van de Engelse ploeg was bij het EK in 2014, toen de Engelsen in de groepsfase met 38-11 bogen voor Oranje maar wel afsloten met de vierde plaats. Zonder de wegens ziekte afwezige bondscoach Jan Niebeek had Nederland ook nu geen kind aan de opponent. Fortuna-speler Mick Snel (7 treffers) en Esther Cordus van Koog Zaandijk (6 treffers) waren de Nederlandse topschutters. Ook Celeste Split (Fortuna), die haar laatste grote toernooi speelt als international, deed met vier rake schoten een flinke duit in het zakje.

Eerder op de dag was Portugal, dinsdag (15.45 uur) de tegenstander van Oranje, met 19-13 te sterk voor Hongarije. Woensdag (19.15) is Hongarije de laatste tegenstander in de groepsfase. Vrijdag worden de halve finales gespeeld. De finale is op zaterdag (19.00 uur)