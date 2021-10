Klimmer Poels blijft toch nog een jaar bij Bahrain-Victorious

Twee weken geleden kondigde wielerploeg Bahrain-Victorious aan afscheid te nemen van Wout Poels, maar maandag maakte de ploeg bekend dat de ervaren klimmer toch ook komend seizoen voor de formatie uit Bahrein rijdt.

"Ik ben blij dat we uiteindelijk toch nog een overeenkomst hebben bereikt en dat ik kan blijven rijden voor dit team", laat Poels weten in een persbericht van Bahrain. "Het afgelopen seizoen hebben we als collectief een aantal erg indrukwekkende resultaten neergezet."

"Ik voel me thuis", gaat Poels verder. "Er hangt een goede sfeer tussen de renners en de staf en dat helpt om je te focussen op goed presteren."

Derde jaar Bahrain

Voor de 34-jarige Poels wordt het zijn derde jaar in dienst van Bahrain-Victorious. Eerder in zijn carrière reed hij vijf jaar voor Vacansoleil, een jaar bij Omega Pharma-Quick-Step en vijf jaar voor Team Sky.

Poels was in de afgelopen Tour de France lang in de race voor de bolletjestrui, het tricot voor de beste klimmer in de Ronde van Frankrijk. Het bergklassement werd uiteindelijk gewonnen door Tadej Pogacar, die ook de Tour op zijn naam schreef.

De Limburger had al aangekondigd nog enkele jaren actief te willen zijn als profwielrenner. Zijn meest in het oog springende resultaat is zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik in 2016.