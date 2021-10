NEC blijft na 'acht keer nee' in eigen stadion spelen: publiek niet toegestaan

NEC-directeur over twee duels zonder publiek: 'Andere opties liepen dood' - NOS

NEC Nijmegen speelt voorlopig zonder publiek in het eigen stadion. Dat heeft de club vandaag besloten in overleg met de gemeente en de voetbalbond KNVB. Het betreft in ieder geval de eerstvolgende twee thuisduels tegen FC Groningen en sc Heerenveen. De keuze om in het eigen Goffertstadion te blijven spelen is enigszins verrassend. Na het instorten van een deel van de tribune na de uit de hand gelopen derby tegen Vitesse, werd het stadion gedeeltelijk gesloten door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Ook werd het speelveld tot verboden terrein verklaard.

Tribune stort in bij NEC - Vitesse

Maar de voetballers van NEC mogen het gras in de Goffert nu toch betreden. "Nader onderzoek en evaluatie heeft uitgewezen dat, als niemand op de tribunes zit, er geen enkel gevaar is voor spelers en staf. We willen geen enkel risico nemen", laat Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, weten aan de NOS. Momenteel onderzoekt ingenieursbureau Royal Haskoning de constructieve veiligheid van de tribunes. De eerste resultaten worden halverwege november verwacht. Pas dan kan worden besloten in hoeverre een eventuele terugkeer van fans mogelijk is. Acht keer 'nee' De zoektocht naar een tijdelijk onderkomen bleek ingewikkeld, erkent Van Schaik. Afgelopen dagen zocht hij samen met de KNVB naar alternatieve speellocaties waar publiek bij aanwezig kon zijn. Dat bleek onhaalbaar. Spelen in een lege Goffert blijkt de enige beschikbare optie op de korte termijn. Er waren te veel praktische, organisatorische en financiële struikelblokken om met zo'n 10.000 seizoenkaarthouders en businessleden uit te wijken naar een stadion buiten Nijmegen.

"Ik ben met acht locaties concreet in gesprek geweest. Ik heb offertes laten maken en gesprekken gevoerd met lokale driehoeken. We zijn zelfs met stadions in Duitsland bezig geweest", zegt Van Schaik. Maar bij welke club of gemeente hij ook aanklopte: er bleek om verschillende redenen geen match mogelijk met NEC. Het supportersgeweld van vorige week zondag speelt de club parten. "Onze naam heeft een tik gehad door dit incident. Niet eerlijk misschien, gezien onze geweldige supporters de laatste jaren, maar wel heel begrijpelijk."

Tribune in stadion NEC bezwijkt onder feestende Vitesse-fans