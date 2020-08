Woede bij Jumbo-Visma na uitvallen Kruijswijk, twijfel over fitheid Roglic

De vierde etappe van het Critérium du Dauphiné is er voor de Jumbo-Visma-formatie eentje geworden om niet licht te vergeten. En misschien ook wel met grote gevolgen. Klassementsleider Primoz Roglic kwam ten val, haalde gehavend de finish en moet nog maar zien of hij morgen weer op fiets stapt voor de slotetappe.

De slotetappe van het Critérium du Dauphiné is zondag vanaf 15.40 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en via de NOS-app. De koers is ook te volgen op televisie, op NPO 1.

Daar hoeft zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk niet eens over na te denken. Ook hij ging onderuit, maar een schouder uit de kom maakte het hem onmogelijk zijn weg te vervolgen. "Volgens mij hebben ze die pas in het ziekenhuis kunnen terugzetten", vertelt ploegleider Grischa Niermann, die niet lang op de plek des onheils kon blijven. "Hij zal wel heel veel pijn hebben gehad."

Het ging voor Kruijswijk mis in de afdaling van de eerste beklimming van de dag, de Col de Plan Bois. "Die afdaling was echt volslagen belachelijk", foeterde Dumoulin na afloop. "Ik ben er superkwaad over. De eerste paar kilometer van die afdaling was le-vens-gevaarlijk. Overal grind, overal diepe putten en gaten."

Het is nog afwachten of de kwetsuur gevolgen heeft voor zijn deelname aan de Tour de France, waarin Kruijswijk vorig jaar nog derde werd. Het is de bedoeling dat hij daar eind deze maand van start gaat als een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma, samen met Roglic en Tom Dumoulin. "Hopelijk is er geen probleem richting Tour", aldus Niermann. "Maar dat weet ik niet."

De Duitser was bezig aan een sterke Dauphiné; hij stond derde op slechts twintig tellen van leider Roglic. Kruijswijk stond zeventiende in het klassement.

Bij dezelfde valpartij, in de afdaling van de eerste beklimming van de dag, de Col de Plan Bois, was ook de Duitser Emanuel Buchmann betrokken. Ook hij moest de strijd staken. Buchmann werd vorig jaar vierde achter Kruijswijk in het eindklassement van de Tour.

"En dat bij bijna 15% naar beneden. Het sloeg werkelijk nergens op. Dat dit nog kan gebeuren in het moderne wielrennen, is echt een schande. Het kost Steven sowieso de Dauphiné en ook de meest ideale voorbereiding op de Tour. En misschien kost het 'm zelfs deelname aan de Tour. Laten we hopen van niet. Maar we zijn er gewoon heel kwaad over."

Over het lot van Roglic hulde Niermann zich nog in nevelen. Vooral omdat het afwachten is hoe de Sloveen zich morgen voelt met alle schaafwonden en blauwe plekken die hij opliep bij zijn schuiver. "Als we met een start risico lopen richting de Tour, dan moet-ie morgen niet starten. Uiteraard hopen we daar niet op. Maar dat weten we pas morgen vroeg."

Bernal niet van start

Eerder op de dag meldde Egan Bernal zich al af voor de vierde etappe. De Tourwinnaar van vorig jaar kampt met rugproblemen. "Hij is niet honderd procent", liet zijn Ineos-ploegmaat Geraint Thomas bij de start weten.

"Het is uit voorzorg dat hij niet start. Hij heeft ook al twee wedstrijden achter de rug, dus hij heeft genoeg kilometers in de benen. We moeten ervoor zorgen dat hij honderd procent is bij de start van de Tour over twee weken."

Voor de start van de etappe reageerde Tom Dumoulin op de opgave van Bernal: