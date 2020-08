Opgave Kruijswijk in Dauphiné na val in afdaling, Bernal niet van start

Het nieuws komt precies twee weken voor de start van de Tour de France, waarin Kruijswijk vorig jaar nog derde werd. In de Tour zou hij starten als één van de drie kopmannen van Jumbo-Visma, samen met Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Of de val gevolgen heeft voor zijn deelname aan de Tour, is nog niet bekend.

Bij dezelfde valpartij, in de afdaling van de eerste beklimming van de dag, de Col de Plan Bois, was ook de Duitser Emanuel Buchmann betrokken. Ook hij moest de strijd staken. Buchmann werd vorig jaar vierde achter Kruijswijk in het eindklassement van de Tour.

De Duitser was bezig aan een sterke Dauphiné; hij stond derde op slechts twintig tellen van leider Roglic. Kruijswijk stond zeventiende in het klassement.

Bernal niet van start

Eerder op de dag werd al bekend dat Egan Bernal niet meer zou opstappen voor de vierde etappe. De Tourwinnaar van Team Ineos kampt met rugproblemen. "Hij is niet honderd procent", liet zijn ploegmaat Geraint Thomas bij de start weten.

"Het is uit voorzorg dat hij niet start. Hij heeft ook al twee wedstrijden achter de rug, dus hij heeft genoeg kilometers in de benen. We moeten ervoor zorgen dat hij honderd procent is bij de start van de Tour over twee weken."