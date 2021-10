Verhoeven en Verstappen 'on fire': 'Hij nam op met: bro, je bent een beest!'

Het oog van Rico Verhoeven ziet er nog gehavend uit, twee dagen na zijn overwinning op Jamal Ben Saddik in de strijd om de Glory-wereldtitel. "Maar alles was goed, zei de dokter. Er is alleen schade aan de buitenkant. Het scheurtje hebben ze dicht- en schoongemaakt."

"Ze waren wel geschrokken natuurlijk en moesten huilen. Ze weten dat papa vecht, maar als dit gebeurt en het bloed er van alle kanten uitstroomt, dan is het in hun hoofdjes toch een soort horrorfilm. Terwijl ik me niet druk maak. We maakten er maar grapjes over, dat papa alvast zijn halloweenmasker heeft opgezet", lacht Verhoeven.

"We zijn gisteren lekker naar het bos geweest en naar de kermis, hebben eten gehaald en 's avonds lekker een film gekeken. We hebben volop genoten", zegt Verhoeven, terwijl hij af en toe met een doekje vocht bij zijn donkerblauwe oog weghaalt.

Zaterdagavond versloeg het zwaargewicht in een vol Gelredome zijn rivaal met een technische knock-out in de vierde ronde. Sindsdien zit Verhoeven, zoals hij zelf zegt, "op de wolk van de winst" en is het genieten begonnen. Van zijn kinderen bijvoorbeeld, die hij de laatste tijd heel weinig heeft gezien.

De kickbokser kan nog niets zien door zijn linkeroog, waaraan hij in de tweede ronde van het gevecht in Arnhem een grote wond opliep. Zo kon hij ook niet kijken naar de Formule 1 in de Verenigde Staten, waar zijn vriend Max Verstappen een fraaie overwinning boekte.

"Hij nam op met: 'Bro, je bent een beest. Niet normaal, wat goed! Je hebt het wel spannend gemaakt, hè?'. Ik ben ook supertrots op hem. Heb hem vanochtend weer een berichtje gestuurd: 'Trots op je, vriend, dat je weer gewonnen hebt'. Daar reageerde hij weer op: 'We zijn on fire!'.

"Maar ik heb Max wel gesproken na mijn wedstrijd. Superleuk. Hij had me een berichtje gestuurd toen ik op weg was naar het ziekenhuis. Het was al laat, maar toen dacht ik: nee, je bent in Amerika, natuurlijk. Dus ik belde hem 'effe'."

"Toen ik het terugzag, was ik wel wat positiever. Ik maak die fouten waardoor ik op mijn oog geraakt word. Maar het ging toch best aardig. En er is weer iets wat beter kan, ik vind het leuk om mezelf te blijven verbeteren."

Zijn tegenstander Ben Saddik heeft Verhoeven na het gevecht niet meer gesproken. "We hebben geen persoonlijk contact, dat heb ik bijna met geen enkele vechter. We hebben ieder een post op social media gedaan waarin we zeggen dat we alles hebben gelaten voor wat het is. Met respect voor de mooie wedstrijd die we hebben neergezet."

"De fans hebben daar vol van kunnen genieten en dat is wat we willen bereiken als vechters én entertainers. Want dat is wel wat we zijn. Uiteindelijk komt iedereen kijken naar het showtje dat we zo goed mogelijk opvoeren. En daarvoor heb je een goede danspartner nodig."