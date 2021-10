Communicatief falen reden ontslag Van Bommel? 'Meer gebeurd dan paar nederlagen'

Mark van Bommel - Pro Shots

VfL Wolfsburg was iets meer dan een maand geleden de verrassende koploper in de Bundesliga, voor trainer Mark van Bommel leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Vier competitienederlagen later ziet de wereld er heel anders uit. Van Bommel werd zondag zonder pardon op straat gezet. "Wolfsburg is niet per se een club waar de trainer na een paar nederlagen moet vertrekken", zegt Ton Lokhoff die van 2014 tot 2021 in verschillende functies werkte bij de Duitse subtopper. "Er zal intern meer gebeurd zijn dan alleen die vier nederlagen." Directeur Jörg Schmadtke zei in een officieel statement dat het erop neerkomt dat er meer verdelende dan verbindende factoren waren bij Van Bommel." En tegen de Duitse krant Kicker zegt hij vandaag: "Ik geloof dat Van Bommel een duidelijk spelidee had en dat hij dat elke training probeerde over te brengen. Maar het is, zonder op de details in te gaan, niet gelukt om dat er bij de ploeg in te krijgen." Lokhoff: "Dat zijn wel uitspraken, natuurlijk. Zeker als je bedenkt dat Wolfsburg heel goed aan het seizoen begon. Dan is het wel heel snel gegaan wat mij betreft. Ik vermoed dat er achter de schermen meer aan de hand is, maar wat precies weet ik ook niet."

. - Pro Shots

Wout Weghorst, die het de laatste weken moest doen met een reserverol, wilde liever niet reageren op het vertrek van de trainer. Maar bekend is dat hij geen goede relatie had met Van Bommel. Wat dat betreft lijkt Van Bommel de trainer op Van Bommel de speler; hij gaat liever de confrontatie aan dan de verbinding. Zijn winnaarsmentaliteit staat buiten kijf, maar voor een trainer zijn ook - of juist - andere kwaliteiten belangrijk. Communicatie belangrijk "In Duitsland moet je als trainer echt een goed verhaal hebben", spreekt Lokhoff uit ervaring. "Als trainersstaf moet je je heel goed voorbereiden om je spelers uit te kunnen leggen wat je van ze verwacht. Nog meer dan in Nederland." "Je moet natuurlijk tactisch en technisch goed onderlegd zijn, maar zeker ook communicatief vaardig. Want je weet ook: als het even niet loopt, dan wijzen de spelers als eerste naar de trainer."

Mark van Bommel afgelopen zaterdag na de nederlaag tegen SC Freiburg. - Pro Shots

Voor Van Bommel kwam het ontslag bij Wolfsburg uit de lucht vallen. De 44-jarige trainer was verrast en teleurgesteld. "Ik was ervan overtuigd dat we samen weer op de weg richting succes zouden belanden", zei hij zondag. De geschiedenis herhaalt zich, wat dat betreft. Ook bij PSV begon Van Bommel uitstekend, maar moest hij uiteindelijk vertrekken vanwege tegenvallende resultaten. En ook bij de Eindhovenaren begreep Van Bommel absoluut niet waarom hij weg moest. Ruim een jaar na dato was hij nog steeds boos op PSV. "In mijn ogen was het niet nodig geweest", zei Van Bommel destijds tegen de NOS. "Onterecht. En zwaar teleurstellend. Ik heb na mijn ontslag geen speler slecht over mij horen praten. Ook de wisselspelers niet."

Ontslag Van Bommel bij Wolfsburg verrast (niet): 'Weer een deuk voor zijn carrière' - NOS

Opvallend genoeg zei Ibrahim Afellay, destijds wisselspeler bij PSV, zondagavond bij Studio Voetbal dat de omgang met mensen een probleem was in Eindhoven. "Dat ging niet soepel", aldus Afellay. "En ik vond dat hij het moeilijk kon overbrengen. Je hebt een bepaalde filosofie, maar die moet je ook kunnen overbrengen. Je spelers moeten begrijpen wat je wil. Ik denk dat daarin het een en ander niet goed is gegaan." Volgende deuk Het is een nieuwe deuk in de nog prille trainersloopbaan van Van Bommel. Dat een trainer wordt ontslagen is niet per se pijnlijk, dat is inherent aan het vak. Maar de manier waarop doet de wenkbrauwen fronsen. "Bij PSV waren er ook veel verhalen dat mensen opgelucht waren dat hij weg was", zei NOS-commentator Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Die lijn kan er nu ook inzitten. Als hij verder op alle fronten goed functioneerde dan geef je hem in ieder geval tot de winterstop de kans."