Taakstraf voor oud-officier die met betaalpas werkgever naar seksclubs ging

De rechtbank in Den Bosch heeft een voormalig officier van justitie een taakstraf van 160 uur opgelegd voor verduistering. De Amsterdammer, Derk K., betaalde jarenlang privézaken met de bankpas en creditcard van zijn werkgever, de International Association of Prosecutors (IAP). Dat is een internationale organisatie voor aanklagers.

Derk K., die vooral bekend is als de advocaat-generaal die het hoger beroep deed tegen de Hofstadgroep, was tussen december 2011 en 2015 vanuit het Openbaar Ministerie gedetacheerd als secretaris-generaal van de IAP. In die rol was hij verantwoordelijk voor het dagelijkse management en de financiën van de organisatie.

In die tijd betaalde hij onder meer bezoekjes aan seksclubs in Kiev en Sofia met de passen van de IAP. Ook kocht hij er een vliegticket en kleding mee en gebruikte hij het geld voor een etentje voor het trouwfeest van zijn dochter en een huurauto. In totaal ging het om een bedrag van bijna 12.000 euro.

Chantabel

De rechtbank neemt het K. zeer kwalijk dat hij dit deed als ex-officier van justitie, ex-advocaat-generaal en secretaris-generaal van een internationale organisatie voor officieren van justitie. De rechter benadrukt dat die functies een hoge mate van integriteit vereisen en dat dit gedrag schadelijk kan zijn voor de IAP en het OM.

Ook wijst de rechter erop dat K. chantabel was doordat hij geen melding maakte van zijn dubieuze uitgaven bij zijn werkgever. De rechtbank spreekt van "een lichtzinnige houding ten opzichte van de financiële verantwoording en het toe-eigenen van geld van zijn werkgever". K. had volgens de rechter beter moeten weten.

Wel wordt er rekening mee gehouden dat het een oud delict is en K., die inmiddels 71 jaar oud is, nu met pensioen is. Mede doordat de oud-officier door de media-aandacht voor zijn zaak beperkt is in zijn sociale contacten en omdat het gaat om een beperkt bedrag voor de IAP, vindt de rechtbank een taakstraf op zijn plaats.