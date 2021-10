ABN Amro-toernooi verwelkomt volgend jaar met Tsitsipas opnieuw wereldtopper

Stefanos Tsitsipas doet begin volgend jaar voor de zesde keer mee aan het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam. De Griekse nummer drie van de wereld is de tweede speler uit de mondiale topdrie die door toernooidirecteur Richard Krajicek is vastgelegd.

Eerder maakte de organisatie al de komst van Daniil Medvedev, de huidige nummer twee van de wereldranglijst, bekend. "Met Medvedev en Tsitsipas hebben we een mooie start gemaakt met het deelnemersveld", aldus Krajicek.

'Speciale band'

Tsitsipas haalde eerder dit jaar de laatste vier in Rotterdam. Hij verloor in de halve finales van Andrej Roeblev, de uiteindelijke winnaar. Tijdens zijn vier eerdere optredens in Ahoy kwam Tsitsipas niet verder dan de tweede ronde.

