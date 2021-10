Minder oesters of mosselen rapen in Zeeland: 'Druk op natuur is gigantisch'

De provincie Zeeland wil de regels aanscherpen voor het aantal kilo's mosselen en oesters dat je per persoon mag rapen. Nu mag je nog 10 kilo per persoon uit de natuur meenemen. Als het aan de provincie ligt, wordt dat verlaagd naar 2,5 kilo.

"Zeegroenten snijden en schelpdieren rapen zijn een Zeeuwse traditie. Het is een prachtige bezigheid en die traditie willen we graag in ere houden. Maar de druk op de natuur is gigantisch", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink tegen Omroep Zeeland. "Het is bijna een dagje uit geworden."

Met name vogels hebben concurrentie van fanatieke oesterplukkers. "Hoe meer wij weghalen, hoe minder er overblijft voor de vogels. Schorren zijn belangrijke broedplekken, bijvoorbeeld voor de scholekster, tureluur, bontbekplevier en strandplevier. Dat zijn bijzondere soorten die echt afhankelijk zijn van het voedsel dat daar te vinden is."

Naast de provincie zijn ook natuurorganisaties, visserijen en andere belanghebbenden betrokken bij het opstellen van de nieuwe regels. Het definitieve plan moet begin 2022, nog voor de start van het seizoen, duidelijk zijn.