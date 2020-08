Oefenwedstrijd ADO afgelast na nieuwe positieve coronatests

Bij ADO Den Haag hebben drie spelers en een lid van de staf positief getest op het coronavirus. De besmettingen kwamen aan het licht tijdens een testronde voor de inmiddels afgelaste oefenwedstrijd tegen NAC Breda, die zaterdagmiddag op het programma stond in Breda.

De positief geteste personen zijn in thuisquarantaine gegaan en na overleg met onder andere de bondsarts is besloten het oefenduel niet door te laten gaan.

Vorige week werd ook al een speler van ADO positief getest. Toen ging de oefenwedstrijd tegen Almere City wel door.

Ook Sparta, Willem II en Feyenoord hebben te maken hebben gehad met besmettingen in de selectie. De oefenwedstrijd van Willem II, vorige week zaterdag tegen IJsselmeervogels, ging daardoor niet door.

Niet waterdicht

Feyenoord oefende zondag wel tegen Sparta. Maandag kwam vervolgens een nieuwe besmetting aan het licht.

In aanloop naar de competitie wordt er volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de KNVB vaker getest. Waterdicht is dat systeem echter niet, zo bleek na de positieve gevallen bij Feyenoord. Op vrijdag was er getest, op maandag volgden de uitslagen. Maar de wedstrijd tegen Sparta was op zondag.

Bij Sparta kwamen de besmettingen vrijdag aan het licht, waarna werd besloten niet naar Frankrijk te reizen voor een oefenduel met RC Lens.