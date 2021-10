Derde storing in twee weken tijd bij Vodafone

Klanten van Vodafone ondervinden opnieuw hinder bij het internetten en bellen. De telecomaanbieder kampt voor de derde keer in twee weken met een storing.

De website allestoringen.nl registreerde om 13.15 uur de eerste klachten. In totaal zijn er duizenden meldingen van mensen die problemen ervaren bij het bellen of internetten.

Het is niet bekend wanneer de storing verholpen zal zijn. Ook is onbekend wat dit keer de oorzaak is. Bij de vorige storing, op 14 oktober, was er sprake van een menselijke fout. Die storing hield volgens Vodafone geen verband met de problemen van twee dagen daarvoor.