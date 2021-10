Oranje-voetbalsters groepshoofd bij loting EK-eindronde van volgend jaar

De Oranje-formatie voor het WK-kwalificatieduel tegen Cyprus - ANP

Titelhouder Nederland is donderdag bij de loting voor het EK voetbal voor de vrouwen in Engeland een van de vier groepshoofden. Ook Duitsland, Frankrijk en het gastland, dat sinds kort onder leiding staat van Sarina Wiegman, zitten in pot 1 als de zestien deelnemende landen over vier groepen verdeeld gaan worden. Oranje verdedigt volgend jaar zomer de Europese titel die vier jaar geleden in eigen land veroverd werd. In 2019 wist toenmalig bondscoach Wiegman de ploeg ook naar de finale van het WK in Frankrijk te loodsen. Daarin waren de Verenigde Staten een maatje te groot. Zweden in pot 2 Nederland, dat dinsdagavond z'n vierde kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2023 afwerkt, loopt bij de loting in Manchester de kans gekoppeld te worden aan Zweden. Dat land verloor bij de Olympische Spelen in Tokio de eindstrijd tegen Canada en staat op de wereldranglijst tweede achter Amerika. Oranje is de mondiale nummer vier.

