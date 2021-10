De uitzending van 25 oktober

Kinderen bewegen te weinig om topsport te bereiken

Kinderen zitten gemiddeld zo'n tien uur per dag. En daarnaast gamen met name jongens ook nog gemiddeld zo'n twaalf uur per week.

Dat tekort aan beweging leidt tot achterstanden in de motorische ontwikkeling en het uithoudingsvermogen. En dat gaat in de toekomst problemen opleveren voor de Nederlandse topsport, waarschuwde schaatscoach en bewegingswetenschapper Jac Orie in september.

Deze week, tijdens de week van motoriek, slaan vier grote sportbonden alarm: kinderen tot twaalf moeten echt meer in beweging komen.