Arbodiensten pleiten voor snotneusprotocol voor werknemers

Het ziekteverzuim stijgt, stellen Arbodiensten vast. Het gemiddelde verzuimpercentage onder werknemers steeg in september naar 4,2 procent, in augustus was dat nog 3,9 procent. Het gaat vooral om een toename van luchtwegklachten.

Doorgaans is er elk jaar een griepgolf, maar door alle coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken bleef die het afgelopen jaar uit. Nu de maatregelen versoepeld zijn, zal het dit jaar heel anders zijn, verwachten arbodiensten. Het is nog wel steeds lager dan in andere jaren.

Met het oog op het komende griepseizoen en het stijgend aantal coronabesmettingen vragen de arbodiensten de werkgevers om aandacht voor het naleven van hygiënemaatregelen, het afstand houden en thuiswerken en testen bij klachten. "Een snotneusprotocol kan helpen een forse stijging van het verzuim deze herfst en winter te voorkomen", zegt directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed Truus van Amerongen. "Met zo'n snotneusprotocol maak je duidelijk wanneer je wel of niet naar het werk komt."

Komen mensen met een snotneus naar het werk, zelfs na een negatieve test, dan steken collega's elkaar aan en moet er getest worden, aldus Van Amerongen. "Om dat domino-effect te voorkomen, moet je terug naar de basis: heb je klachten, dan blijf je thuis."

Burn-out

Hoewel er minder mensen ziek zijn, steeg het afgelopen jaar wel het percentage van mensen die langer dan zes weken ziek zijn, constateren de arbodiensten. Van elke 100 ziekmeldingen zitten er 15 personen langer dan zes weken thuis, tegen 10 een jaar geleden.

30 procent van het totale aantal verzuimdagen betreft psychische klachten. "Die werknemers ben je gemiddeld 237 dagen kwijt en met een burn-out zelfs 293 dagen. Dat hakt erin, zeker als je weet dat een dag verzuim gemiddeld 250 euro kost", zegt Van Amerongen.

Mentale druk mede door corona was de afgelopen anderhalf jaar een belangrijk aandachtspunt. Vooral in de zorg en het onderwijs is het psychisch verzuim hoog. "Maar tegen de verwachting en alles wat je hierover in de media hoort in, zien we in onze cijfers tot nu toe geen explosie van psychische klachten."