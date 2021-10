VN-onderzoek: vooral jongeren zien klimaatverandering als gevaar

De onderzoekers ondervroegen 689.000 mensen, onder wie 302.000 kinderen onder de 18, uit de G20-landen. Het verschil tussen de twee generaties is aanzienlijk, schrijven de onderzoekers. Ze denken dat het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de nabije toekomst zal toenemen, als de tieners mogen stemmen en een baan krijgen.

Onder de jongeren is 70 procent van mening dat we ons in een wereldwijde klimaatcrisis bevinden, schrijft UNDP. Onder volwassenen is dat 65 procent. Het verschil tussen de jongere en de oudere generatie is in Australië en de Verenigde Staten het grootst: daar ziet respectievelijk 82 procent en 75 procent van de jongeren klimaatverandering als een crisis, tegenover 72 procent en 65 procent van de volwassenen.

In twee landen was het verschil juist andersom: in Rusland en Saudi-Arabië zien iets meer volwassenen dan jongeren klimaatverandering als gevaarlijk.

Welke maatregelen?

De onderzoekers vroegen aan de respondenten wat zij vinden dat hun regering moet doen in het kader van klimaatverandering. Van de veertien voorgelegde maatregelen is vooral natuurbehoud een populaire; 59 procent van de jongeren en 56 procent van de volwassenen vindt dat hun regering daarin moet investeren.

Die maatregel wordt gevolgd door het gebruik van hernieuwbare energie, het stimuleren van klimaatvriendelijke landbouw, het stimuleren van het gebruik van elektrische auto's en investeren in groene bedrijven en banen.

De vijf populairste maatregelen: