Kabinet beraadt zich op nieuwe coronamaatregelen, persconferentie vervroegd

De Jonge - ANP

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal coronagevallen en gaat zich beraden op aanvullende maatregelen om de besmettingen terug te dringen. Dat zei demissionair minister De Jonge na overleg met het kabinet over de coronasituatie. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan verwacht, aldus De Jonge. Het kabinet zal volgende week dinsdag op een persconferentie toelichten welke maatregelen de besmettingen moeten terugdringen. Eerder stond de persconferentie nog gepland voor volgende week vrijdag. "Het gaat gewoon te hard. We zullen onder ogen moeten zien dat de cijfers sneller en eerder oplopen dan verwacht", aldus De Jonge. Artsen drongen al aan op eerder ingrijpen.

Welke maatregelen het moeten worden, wil De Jonge nu niet zeggen. Het kabinet wacht eerst nog een OMT-advies daarover af. Dat zou vrijdag komen, maar wordt ook vervroegd naar woensdag. 'Risico's vooral voor niet-gevaccineerden' Volgens de minister is het nemen van nieuwe maatregelen niet eenvoudig. "Je wilt de situatie dat je moet selecteren aan de poort van ziekenhuizen voorkomen, dat wil niemand. Dus moet je bereid zijn om maatregelen te nemen." Volgens De Jonge moet het kabinet daarbij moeilijke keuzes maken, zoals maatregelen opleggen aan de samenleving als geheel, of aan specifieke groepen. De Jonge spreekt van "dilemma's" die we "onder ogen moeten zien". We maken "met elkaar de analyse dat vooral niet-gevaccineerden het grootste risico lopen om besmet raken en anderen te besmetten", sprak hij. Ook wees De Jonge er nog eens op dat het vooral niet-gevaccineerden zijn die in ziekenhuizen worden opgenomen. "Dat maakt dat de maatregelen die we moeten nemen ook wel recht moeten doen aan die situatie, aan die analyse." Kijk hier wat De Jonge daarover zei: