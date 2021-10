De Jonge: oplopende coronacijfers zeer zorgelijk

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal coronagevallen. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan verwacht, zei demissionair minister De Jonge vanochtend voorafgaand aan een overleg over de formatie.

Pas na kabinetsoverleg later op de dag wil De Jonge de zorgen verder toelichten, maar hij liet al wel merken dat "we ons zullen moeten verhouden" tot die "snel oplopende cijfers". Over het eventueel invoeren van extra maatregelen liet hij zich niet uit.

Het demissionaire kabinet evalueert op 5 november de huidige coronamaatregelen. Volgens sommige artsen is dat te laat en moet er eerder ingegrepen worden.

Opnamestop

Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei, waardoor in bijvoorbeeld Tiel de intensive care weer nagenoeg volledig bezet is. In Zuid-Holland overleggen ziekenhuizen vanochtend over de gespreide opvang van coronapatiënten, zo laat het HagaZiekenhuis in Den Haag weten. Het ziekenhuis stelde gisteren een tijdelijke opnamestop in vanwege dreigende overbezetting. Ambulances kregen de opdracht patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio te brengen.

Omdat de vaccinatiegraad niet meer echt stijgt denken artsen en deskundigen dat er weer meer maatregelen zouden moeten komen.

Het herinvoeren van de mondkapjesplicht, strengere controles op QR-codes of het sneller zetten van een derde prik worden door hen genoemd als mogelijke middelen om de snelle verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

Het is de vraag of het kabinet daar vanmiddag al iets over wil zeggen. Doorgaans gebeurt dat niet voordat het OMT (Outbreak Management Team) met een advies komt. Dat wordt komende vrijdag verwacht.