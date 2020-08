Verstappen kruipt richting Mercedessen in derde vrije training

De vrije training eindigde op een merkwaardige manier. Vlak voor het vallen van de vlag vloog Renault-coureur Esteban Ocon met zijn auto in de muur. De Fransman moest uitwijken voor Kevin Magnussen (Haas) en kon zijn bolide niet meer op de baan houden. De kans is groot dat Ocon daardoor de kwalificatie aan zich voorbij moet laten gaan.

Net als op vrijdag was het warm op het circuit van Barcelona en dat leverde de teams wederom veel informatie op over de slijtage van de banden en de te voeren strategie bij de race van morgen. De kwalificatie staat vanmiddag om 15.00 uur op het programma.

Zondag om 15.10 uur begint GP Spanje

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.