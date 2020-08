GP Spanje: Verstappen start vanaf derde stek, 92ste pole voor Hamilton

Sebastian Vettel haalde de derde en laatste kwalificatiesessie niet. De Duitser van Ferrari was in de tweede sessie tweeduizendste langzamer dan Lando Norris en start vanaf de elfde plaats.

"Dit is het maximale op dit moment" vertelde Verstappen na de kwalificatie. "We staan al het hele weekend op de derde plek", daarmee ook doelend op de trainingen. "Ik hoop dat we in de race wat dichterbij kunnen komen."

De kans was groot dat Ocon daardoor de kwalificatie aan zich voorbij moest laten gaan, maar zijn team slaagde er in zijn auto op tijd te repareren. Het leverde hem de vijftiende tijd op.

Net als op vrijdag was het warm op het circuit van Barcelona en dat leverde de teams wederom veel informatie op over de slijtage van de banden en de te voeren strategie bij de race van morgen.

Zondag om 15.10 uur begint GP Spanje

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.