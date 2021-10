Boegbeeld Leerdam vindt olympische druk heerlijk: 'Daar schaats ik beter door'

'Flitsend' begin schaatsseizoen Verweij en Leerdam op circuit Zandvoort - NOS

Jutta Leerdam is het boegbeeld van haar eigen schaatsploeg en moet begin volgend jaar in Peking voor olympisch goud gaan zorgen. Veel druk voor de pas 22-jarige specialiste op de 1.000 meter, maar ze vindt het heerlijk. "Daar schaats ik beter door." "Ik leg altijd al veel druk op mezelf, omdat ik weet dat ik door druk heel goed presteer. Ik ben het dus wel gewend. Voor mij is druk of spanning niet negatief." Zelfbewust De zelfbewuste Leerdam weet wat ze wil. Nadat ze in 2020 in Salt Lake City wereldkampioene op de kilometer was geworden in de vierde tijd ooit, besloot ze het roer om te gooien en een ploeg op te richten met haar vriend Koen Verweij. Leerdam wilde werken met coach Kosta Poltavets en realiseerde die wens door Team Worldstream te beginnen. Een noodzakelijke stap, noemde ze dat destijds. "Ik wil zo graag verder groeien en niet blijven hangen. Het is niet makkelijk om nog een keer wereldkampioen te worden, daarvoor moet je echt verder."

Schaatsseizoen 2021/2022 Het schaatsseizoen begint voor de Nederlandse schaatsers met de NK afstanden in Heerenveen in het weekend van 29, 30 en 31 oktober. Het toernooi is drie dagen lang live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Naast de Nederlandse titels worden bij de NK ook de startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Tomaszów Mazowiecki, Stavanger, Salt Lake City en Calgary) vergeven. Eind december staat dan het olympisch kwalificatietoernooi op het programma waar de tickets voor de Spelen in Peking zijn te verdienen. In januari zijn dan nog de EK afstanden en de NK allround en sprint. De Spelen zijn van 4 tot en met 20 februari. Daarna zijn dan ook nog de WK allround en sprint in Noorwegen. Het seizoen wordt afgesloten met de wereldbekerfinale in Heerenveen.

Een nieuwe wereldtitel leverde de samenwerking met Poltavets in het door corona verstoorde vorige seizoen niet op. Wel de bevestiging dat Leerdam op de 1.000 meter bij de wereldtop hoort. Achter wereldrecordhoudster Brittany Bowe snelde Leerdam in de schaatsbubbel van Heerenveen naar WK-zilver. Lat ligt hoger Dit seizoen ligt de lat nog hoger. In Peking wil ze de opvolgster worden van Jorien ter Mors als olympisch kampioene op de 1.000 meter. Om dat doel te bereiken werd Rutger Tijssen aangetrokken als hoofdcoach naast Poltavets. "Ik heb heel veel aan allebei, op andere fronten. Dat gaat heel goed." Leerdam kijkt zelfverzekerd vooruit naar het olympische seizoen. "Ik ga natuurlijk voor goud. Ik ben goed op weg. Het gaat heel goed en de stijgende lijn zit erin." Hooggespannen verwachtingen zullen haar niet van de wijs brengen. "Ik kan alleen maar uitkijken naar de grote wedstrijden."

