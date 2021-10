Hoop voor Djokovic: mogelijk toch ongevaccineerde tennissers op Australian Open

Anders dan Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, vorige week verkondigde, is het nog lang niet zeker dat tennissers die geen vaccin tegen het coronavirus hebben gehad van de Australian Open geweerd zullen worden.

Een uitgelekte e-mail van Tennis Australia vermeldt dat ongevaccineerde spelers wel bij aankomst in het land veertien dagen in quarantaine moeten voordat ze in Melbourne, dat in de Australische staat Victoria ligt, de baan op kunnen.

De mail was gestuurd naar de spelersraad van de WTA, de overkoepelende organisatie voor professionele tennisspeelsters. "We voelen de behoefte om misleidende informatie tegen te spreken die onlangs door andere partijen is verspreid", staat in het schrijven.

"Omdat de vaccinatiegraad in Victoria aan het einde van de week 80 procent zal zijn en volgende maand 90 procent, is bevestigd dat de omstandigheden voor spelers op de Australian Open aanzienlijk zullen verbeteren."

Nog geen beslissing

Tennis Australia wil niet op de uitgelekte mail reageren, maar Martin Pakula, de sportminister van Victoria, heeft wel laten weten dat er nog geen beslissing is genomen over de toelating van niet-gevaccineerde spelers.

Als het beleid inderdaad aangepast wordt, zou dat goed nieuws zijn voor bijvoorbeeld Novak Djokovic, de negenvoudig winnaar van de Australian Open. De nummer één van de wereld wil niet prijsgeven of hij gevaccineerd is tegen corona, maar zou dus alsnog zijn titel kunnen gaan verdedigen in Melbourne, dat afgelopen weekeinde na 262 dagen uit lockdown ging.

De Australian Open zijn begin volgend jaar van 17 tot en met 30 januari.