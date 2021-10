Wekdienst 25/10: Klimaatrapport van KNMI • Partijleiders weer aan formatietafel

Goedemorgen! Het KNMI presenteert een rapport dat inzage geeft in hoe het klimaat er in Nederland voor staat en de partijleiders van de VVD, D66, CDA en CU schuiven weer aan rond de formatietafel.

We beginnen met het weer. Vandaag is het grotendeels bewolkt met op veel plaatsen zo nu en dan regen. Het wordt 12 tot 14 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vanavond valt in het oosten wat regen, langs de kust komen juist losse buien voor met kans op onweer.

Wat heb je gemist?

Uit Sudan komen berichten dat er een staatsgreep aan de gang is. Premier Hamdok en enkele hoge functionarissen zouden zijn opgepakt en telefoon- en internetverkeer in het land worden verstoord.

In Sudan is het onrustig sinds wijdverbreide demonstraties in 2019 een einde maakten aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Sindsdien ruziën het leger en burgerbestuurders over de machtsverhoudingen in het land.

Een tv-zender die kritisch is over de legerleiding heeft landgenoten opgeroepen vandaag de straat op te gaan om te protesteren tegen de couppoging.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Maasstad stond gisteren in het teken van de 40ste editie van de Marathon Rotterdam. Duizenden lopers uit binnen- en buitenland finishten op de Coolsingel. De 71-jarige Herman Wilton was een van hen. "Zo lang ik lachend over de finish kom, ga ik door", zei hij achteraf. Hij liep de marathon in iets meer dan 5,5 uur.

Zo haalde Wilton de eindstreep: