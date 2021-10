Mogelijk staatsgreep in Sudan: 'premier opgepakt, internet platgelegd'

Uit Sudan komen berichten dat er een staatsgreep aan de gang is. Premier Hamdok en enkele hoge functionarissen zouden zijn opgepakt en telefoon en internetverkeer in het land worden verstoord.

In Sudan is het onrustig sinds wijdverbreide demonstraties in 2019 een einde maakten aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Sindsdien ruziën het leger en burgerbestuurders over de machtsverhoudingen in het land.

Een tv-zender die kritisch is over de legerleiding heeft landgenoten opgeroepen vandaag de straat op te gaan om te protesteren tegen de couppoging.

Protest voor coup

Het land kende sinds het vertrek van Bashir al meerdere couppogingen. Vorig jaar probeerden leden van de voormalige geheime dienst de macht over te nemen, eind september meldde het leger dat militairen een staatsgreep hadden voorkomen van een groep militairen die Bashir steunen.

Vorige week zondag gingen nog duizenden mensen de straat op in de hoofdstad Khartoum om het leger op te roepen een staatsgreep te plegen. Ze hopen dat daadkracht van de militairen een eind kan maken aan economische problemen.