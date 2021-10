Twitter schorst politicus die transgender admiraal man noemt

Twitter heeft het account bevroren van het Amerikaanse Congreslid Jim Banks omdat hij admiraal Rachel Levine, een trans vrouw, een man noemt. De schorsing duurt zolang Banks het gewraakte bericht niet wil weghalen.

De 63-jarige Levine, onderminister van Volksgezondheid, werd afgelopen week gepromoveerd tot viersterrenadmiraal, de hoogste rang in gebruik bij de Amerikaanse strijdkrachten. Banks reageerde daarop met het bericht: "Een man wordt onze eerste vrouwelijke viersterrenofficier".

Volgens Twitter gaat het bericht in tegen de gebruikersvoorwaarden van het sociale medium. 'Misgendering' of 'deadnaming' (het blijven gebruiken van de geboortenaam van trans personen) valt voor Twitter onder haatzaaien.

Gecanceld

De Republikein Banks, een Afgevaardigde uit Indiana, spreekt schande van de schorsing. "Mijn tweet was gewoon een feit. Big Tech mag het dan niet met me eens zijn, dat bekent nog niet dat ik gecanceld mag worden."

Levine werd in maart door president Biden opgenomen in zijn regering, als eerste transgender persoon ooit in een Amerikaans kabinet. Ook de promotie tot viersterrenadmiraal was een primeur.