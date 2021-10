Baldwin langs bij man en zoon van doodgeschoten cameravrouw

Alex Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. De 42-jarige Halyna Hutchins werd dodelijk in haar borst geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was.

Baldwin heeft volgens Amerikaanse media Matthew Hutchins en zijn 9-jarige zoon opgezocht in het hotel in Santa Fe waar ze verblijven. Op foto's is te zien hoe ze samen een wandeling maken en Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst.

Er is niet bekendgemaakt waar de drie het over hebben gehad. Een dag na de dood van Hutchins liet Baldwin al weten mee te werken aan het politieonderzoek en diepbedroefd te zijn door haar dood. "Ik heb geen woorden om mijn geschoktheid en verdriet over te brengen", schreef hij in een verklaring.

"Ik geef Alec Baldwin hier niet de schuld van", liet de vader van Hutchins dit weekend aan de pers weten. "Het was de verantwoordelijkheid van de mensen die over de wapens gaan."

Onvoorzichtig

Het politieonderzoek richt zicht momenteel inderdaad op de twee personen die verantwoordelijk waren voor de wapenveiligheid op de set van de western Rust: de wapenmeester en de assistent-regisseur. Volgens de politie heeft die laatste, de 62-jarige David Halls, Baldwin het fatale wapen in handen gegeven met de mededeling dat het 'cold' was, dus niet geladen met scherpe patronen of losse flodders.

Halls was al eerder onvoorzichtig omgegaan met de veiligheidsprotocollen op filmsets, zegt pyrotechnicus Maggie Goll tegen persbureau AP. Hij zou bij opnames van de serie Into the Dark in 2019 de verplichte veiligheidsbijeenkomsten hebben overgeslagen. Ook wilde hij een vuurwerkstunt laten doorgaan hoewel de persoon die dat moest overzien ziek was geworden. Klachten daarover zouden zijn genegeerd.

"Het gaat mij niet om Dave Halls, dit is niet de schuld van één persoon", zegt Goll tegen AP. "Er moet een discussie op gang komen over de veiligheid op de set."

Protest

Ook de onervaren wapenmeester van Rust, de 24-jarige Hannah Gutierrez, zou in het verleden al eens een fout hebben gemaakt op een set. Een anoniem crewlid zegt dat het filmen van de Nicholas Cage-film The Old Way moest worden stilgelegd omdat zij een 11-jarige acteur zonder inspectie een wapen had gegeven.

In een interview had Gutierrez recentelijk nog toegegeven nerveus te zijn geweest over haar baan. "Ik had bijna het werk niet aangenomen omdat ik niet zeker was of ik er klaar voor was. Maar het ging allemaal van een leien dakje."

Op de set van Rust zouden echter al twee keer eerder per ongeluk wapens zijn afgegaan. Op de dag van het ongeluk verlieten zeven crewleden de set uit protest over de omstandigheden op de filmset.

De productiemaatschappij achter de film zegt niet op de hoogte zijn geweest van klachten maar zal een intern onderzoek beginnen. Voor het fatale ongeluk is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.