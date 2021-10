Ten Hag heeft keuzes te over: 'Ajax moet portemonnee trekken om hem te behouden'

Ajax-trainer Erik ten Hag in een vrolijk onderonsje met zijn PSV-collega Roger Schmidt voor de 5-0 zege in de topper. - ANP

De ene Nederlandse coach is de andere niet. Een open deur, maar zelden was het onderscheid tussen de blikvangers van het Nederlandse trainersgilde zo groot. Neem Mark van Bommel, die na negen duels in de Bundesliga alweer op straat staat. Neem Ronald Koeman, die weer wat meer onder druk staat bij Barcelona na de verloren Clásico. En neem Erik ten Hag. Na een week waarin zijn Ajax met oogstrelend voetbal het gerenommeerde Borussia Dortmund van de mat veegde en een paar dagen later ook nog even met 5-0 won van naaste concurrent PSV, wordt Ten Hag begeerd door alle Europese topclubs. Rafael van der Vaart had kippenvel toen hij zijn oude club een bijna perfecte wedstrijd zag spelen in de Champions League: "Tegen Dortmund heeft iedereen eigenlijk een beetje boven zijn kunnen gespeeld. Maar vandaag was het eigenlijk weer zo'n wedstrijd, al zat het allemaal ook wel een beetje mee. PSV had in de eerste helft een paar honderd procent kansen. Maar het ziet er zo makkelijk uit."

Hoewel de Amsterdammers slechts drie verliespunten minder hebben dan Feyenoord en PSV slechts vier punten achterstand heeft, twijfelt niemand aan tafel bij Studio Voetbal eraan dat Ajax opnieuw onaantastbaar zal blijken in de eredivisie. "Ik zie niet in hoe iemand dit kan stoppen", denkt Pierre van Hooijdonk. "Het krachtsverschil is zo groot", vindt Ibrahim Afellay. "Ajax is echt het Bayern München van Nederland aan het worden". "Hij heeft zoveel barrières moeten doorbreken", zegt Afellay vol bewondering. "Hij heeft de halve finales gehaald van de Champions League. Daarna zijn niet de minste spelers weggekocht en toch heeft hij weer een fantastisch elftal in elkaar gezet. En Ten Hag heeft zich ook ontwikkeld in de media. En hij is ook geen trainer, die een grote carrière als speler heeft gehad. Dat maakt het des te knapper."

Van Hooijdonk opperde al eens dat Ajax in deze vorm de finale van de Champions League kan halen. "Welke ploeg in Europa speelt op dit moment beter dan Ajax?", herhaalt de oud-spits. "City", klinkt het in koor. Uitgerekend oer-Ajacied Van der Vaart tempert de euforie. "Ajax heeft geen schijn van kans. Denk je nou echt dat ze beter zijn dan City en Bayern München. Natuurlijk niet." Van Hooijdonk: "Maar Rafael, dit hebben we in 2019 ook gezegd. Dat ze geen schijn van kans zouden hebben tegen Real Madrid en Juventus. En ze haalden bijna de finale." 'Was niet onder de indruk van Van Bommel' Terwijl Ten Hag het vak leerde bij het tweede van Bayern München schitterde Mark van Bommel als aanvoerder bij de hoofdmacht. Vandaag werd Van Bommel net als bij PSV opnieuw vroegtijdig ontslagen, nu bij VfL Wolfsburg.

Van Bommel stond na de eerste vier (gewonnen) duels nog bovenaan in de Bundesliga, maar na vier recente nederlagen op rij staat hij alweer buiten. "Natuurlijk is het tijdstip verrassend", concludeert Van der Vaart. "Maar Wolfsburg is een club met heel veel geld, het maakt ze echt niet uit om een trainer te ontslaan. Dit is weer een deuk voor zijn carrière." Afellay kent Van Bommel als ploeggenoot, maar ook als trainer. Hij is minder verrast dan zijn tafelgenoten. "Ik vond dat hij niet goed kon overbrengen wat hij wilde. En op een dag wilde hij de dokter vertellen hoe hij moest opereren. Dan denk ik, schoenmaker blijf bij je leest."

