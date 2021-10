Verstappen realiseert zich na succes in VS: 'Mexico en Brazilië worden cruciaal'

De Limburger erkende dat hij hard moest werken voor zijn zege in Austin, met name toen Hamilton in de bloedstollende slotfase steeds dichterbij kwam. "Ik moest vooral op mezelf letten om geen fouten te maken", aldus Verstappen.

"Ik ben heel blij dat we hier weer punten zijn uitgelopen, want we hadden hier heel makkelijk een achterstand kunnen oplopen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

Max Verstappen beseft dat hij in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 een belangrijke slag heeft geslagen. De Red Bull-coureur zette rivaal Lewis Hamilton op twaalf punten achterstand met zijn winst bij de Grand Prix van de Verenigde Staten .

Met nog vijf races te gaan, worden volgens Verstappen de aankomende races in Mexico en Brazilië zeer belangrijk. Deze grand prixs liggen de Red Bull-wagens doorgaans goed. "We moeten in Mexico en Brazilië proberen een voordeel te halen. Die twee wedstrijden zijn heel cruciaal voor het kampioenschap."

Lewis Hamilton was luid en duidelijk in zijn analyse: "Red Bull was te snel. Ik heb echt alles gegeven. Bij de volgende race gaan we het opnieuw proberen", zei hij.

Net als Verstappen beseft ook Hamilton dat Mexico en Brazilië doorslaggevend kunnen worden in het kampioenschap. "Het wordt een lastig lastige klus met Mexico en Brazilië op komst. Daar is Red Bull altijd sterk en het is aan ons om in de buurt te blijven, maar ik kijk slechts één race vooruit."

Pérez reed race zonder water

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez haalde voor de vierde keer dit seizoen het podium, maar baarde vooral opzien door na afloop te vertellen dat hij na de eerste ronde zonder water kwam te zitten.

"Ik denk dat dit in fysiek opzicht mijn zwaarste race ooit was", zei de Mexicaan op het circuit waar het 27 graden was.