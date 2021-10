Fenomenale hakbal Ngonge bezorgt Groningen tegen AZ eerste thuiszege

Cyril Ngonge maakte tegen AZ misschien wel het doelpunt van het seizoen met een fenomenale hakbal. - ANP

In 1984 deed Willy Carbo het namens FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Rafael van der Vaart deed het in de Klassieker tegen Feyenoord. En na vandaag hoort ook Cyril Ngonge in dat illustere rijtje van spelers die scoorden met een onmogelijke hakbal. De Belgische aanvaller van FC Groningen staat tegen AZ (2-0 winst) in de dekking bij Owen Wijndal, als Mo El Hankouri op links opstoomt. De aanvoerder kapt naar binnen en geeft voor met rechts. Ngonge zet zich schrap met de AZ-verdediger in zijn rug en ziet de bal op het laatste moment een klein beetje afdraaien. Op het laatste moment krijgt hij een briljante ingeving: met zijn linkerhak hengelt hij naar de bal, duikt voorover en ziet de bal vervolgens met een perfecte boog in de kruising verdwijnen. Een wereldgoal, zoals je ze zelden ziet. En stiekem nog mooier dan die van Carbo en Van der Vaart.

Goal van het jaar van FC Groningen-aanvaller Ngonge? - NOS

De treffer van Ngonge, zijn zesde al dit seizoen, was het absolute hoogtepunt van het laatste duel in de tiende speelronde van de eredivisie tussen FC Groningen en AZ. En dan te bedenken dat de Groningse fans vooraf vooral gekomen leken om te protesteren tegen het late aanvangstijdstip (20.00 uur) van de wedstrijd. Achteraf zullen ze nog vaak terugdenken aan de avond waarop FC Groningen de eerste thuiszege van het seizoen boekte: 2-0.

De supporters van FC Groningen protesteren massaal tegen het speeltijdstip van zondagavond 20.00 uur. - Pro Shots

Toch zag het daar niet meteen naar uit. Donderdag moest AZ nog diep in de reserves tasten in het Roemeense Cluj voor drie kostbare punten in de Conference League. Desondanks kwamen de Alkmaarders in de Euroborg als beste uit de kleedkamer. AZ aanvankelijk sterker In het eerste kwartier leverde dat al drie goede kansen op, waarvan de kopstoot van Vangelis Pavlidis op de paal de grootste was. Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh had de nodige moeite met een zwabberbal van Jesper Karlsson en in het verlengde daarvan kopte Bart van Hintum een inzet van opnieuw Pavlidis van de lijn. Tot dat moment had Groningen in eigen stadion nog niet veel te vertellen, maar de wondergoal van Ngonge veranderde alles. Met de voorsprong op zak leunde Groningen een beetje achterover.

Litteken Dammers Voor Groningen-verdediger Wessel Dammers eindigde het duel met een flink litteken. Diep in blessuretijd kreeg hij per ongeluk de noppen van Jesper Karlsson in zijn gezicht en moest dat bekopen met flink wat hechtingen op het voorhoofd. Opmerkelijk genoeg speelde Dammers het duel vervolgens nog uit.

In de bij vlagen onvriendelijke tweede helft met meer strijd dan goed voetbal was het lang wachten op een mogelijkheid. Een afstandsschot van Albert Gudmundsson bezorgde doelman Leeuwenburgh wel wat probelemen, maar AZ geen gelijkmaker. Sterker, het was Groningen dat opnieuw toesloeg. Twintig minuten voor tijd verstuurde Damil Dankerlui een fijne bal in de diepte op Michael de Leeuw, die wegsloop uit de rug van Bruno Martins Indi. AZ-doelman Peter Vindahl kwam niet overtuigend uit zijn doel en bood De Leeuw zo de kans om de bal met een lob in het Alkmaarse doel te leggen: 2-0.

Michael de Leeuw besliste het duel met AZ met een fraaie lob. - ANP