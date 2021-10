Napoli lijdt tegen Roma eerste puntenverlies, Dumfries schlemiel Inter

Denzel Dumfries, die inviel bij Inter inviel, veroorzaakte vlak voor tijd een penalty, waardoor Juventus-aanvaller Paulo Dybala de 1-1 kon binnenschieten. In de eerste helft had Edin Dzeko Inter nog op voorsprong gebracht.

Napoli, dat evenveel punten heeft als AC Milan, is op basis van doelsaldo nog wel koploper. Internazionale raakte verder achterop door een overwinning op Juventus te verspelen: 1-1.

Napoli heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Serie A. Na acht overwinningen op rij speelde de ploeg van trainer Luciano Spalletti in de 'Derby del Sole' met 0-0 gelijk tegen het AS Roma van José Mourinho.

De 'Derby del Sole' (de derby van de zon) is een speciale wedstrijd in het Italiaanse voetbal. AS Roma en Napoli worden van oudsher gezien als de clubs die kunnen wedijveren met de traditionele topclubs uit Milaan (Inter, AC Milan) en Turijn (Juventus).

De gezamenlijke strijd tegen de clubs uit het noorden zorgde eerst voor verbroedering tussen de fanatieke supporters van beide clubs, maar in de jaren 80, nadat Napoli met Diego Maradona de top had bestormd, werden Napoli en Roma ook rivalen van elkaar.

Overwicht Napoli

Van rivaliteit was vandaag op het veld in eerste instantie geen sprake. Roma had wat goed te maken na de historische 6-1 nederlaag tegen het FK Bodø/Glimt van afgelopen donderdag, maar wilde er tegen Napoli geen spectaculaire wedstrijd van maken.

De ploeg uit de hoofdstad van Italië, waar de Nederlandse rechtsback Rick Karsdorp de hele wedstrijd speelde, zakte in en dat zorgde voor een veldoverwicht voor Napoli en niet voor grote kansen.