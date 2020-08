Seuntjens keert bij Fortuna terug in eredivisie

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Mats Seuntjens. De 28-jarige middenvelder komt over van Gençlerbirligi en tekent een contract voor twee jaar.

Hij speelde eerder voor NAC Breda en AZ en vertrok afgelopen zomer naar Turkije waar hij twintig duels speelde voor Gençlerbirligi.

"Ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland", zegt Seuntjens over zijn overstap. "Ik wil mezelf weer laten zien in de eredivisie en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard."

Groningen verhuurt tweede doelman

FC Groningen verhuurt doelman Jan Hoekstra aan Roda JC. De 22-jarige Drent was in Groningen reservedoelman achter Sergio Padt.

"Voor zijn persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat Jan speelminuten gaat maken", aldus Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van de Groningers.

"Roda JC is een goede club, spelend op een goed niveau en biedt Jan een podium om zich te laten zien en ervaring op te doen onder de lat."