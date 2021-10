Berghuis zit PSV weer dwars: 'Momenteel is het heel leuk om Ajacied te zijn'

"We hebben zeker in de eerste helft ook moeilijke fasen gekend. Dan moet je je in de wedstrijd knokken en het is mooi om te zien dat we dat ook doen. Die 1-0 geeft vertrouwen, na de 2-0 voel je dat je ze hebt liggen. En dan kun je uitlopen naar 5-0."

Dat juist Steven Berghuis Ajax op het juiste spoor zette in de Johan Cruijff Arena mag geen toeval heten: namens Feyenoord deed hij dat al vijf keer in de afgelopen twee seizoenen.

Zo 'flitsend' als tegen Borussia Dortmund was het spel van Ajax niet eens. Maar toch was het ruim voldoende om naaste concurrent PSV met 5-0 een flinke draai om de oren te geven.

Berghuis: 'Dinsdag was flitsender, maar twee toppers in een week kan dus' - NOS

"Het is voor deze ploeg weleens goed wat ze in de eerste twintig minuten hebben meegemaakt", stelt Ten Hag gedecideerd. "Ze moesten daarin overleven. Dat hebben ze gedaan, mede dankzij een fantastische keeper, Remko Pasveer."

Koploper in de eredivisie met 37 doelpunten voor en 2 tegen. Na drie wedstrijden al vrijwel zeker van overwintering in de Champions League (doelcijfers 11-1). Het tussenrapport van Ajax is bijna perfect. Maar dan ken je Ajax-trainer Erik ten Hag niet.

Tekenend voor het perfectionisme van zijn staf was de reactie bij de tweede goal, een door Sébastian Haller ingekopte hoekschop. "Ik ben heel blij met die tweede goal", aldus Ten Hag. "Wij moesten echt beter worden in spelhervattingen. Dat was een van de doelen voor dit seizoen. En dan in een topwedstrijd het verschil maken met een corner."

De treffer werd luidkeels begroet door Ten Hags assistent Michael Reiziger. "Spelhervattingen zijn Michaels verantwoordelijkheid. Daar is hij veel en intens mee bezig. Als het dan lukt, dan is dat gewoon prachtig."

Berusting bij PSV

Aan Eindhovense kant was er vooral berusting na de opvallend grote nederlaag. "Vandaag was er een heel groot verschil tussen hen en wij", aldus een gelaten PSV-trainer Roger Schmidt. "De grootste teleurstelling voor mij is vooral dat we de vierde en vijfde goal incasseerden. Dat was onnodig."

"We waren vandaag niet top, maar een uur lang was alles mogelijk. Maar na die tweede goal, wilden we teveel op een niet al te slimme manier. En dan krijg je die vierde en vijfde ook nog tegen."