Extreme droogte slecht nieuws voor Braziliaanse president Bolsonaro

In 91 jaar tijd werd het in Brazilië niet zó droog als in de afgelopen maanden. Er viel nauwelijks regen en grote rivieren verschrompelden op sommige plaatsen. Dat is een groot probleem, want Brazilië is voor ruim tachtig procent van haar stroomvoorziening afhankelijk van waterkrachtcentrales.

Inmiddels is het regenseizoen weer begonnen, maar de problemen door de droogte zijn nog niet opgelost. Door de droogte zijn de reservoirs leeg, hebben boeren moeite hun bedrijf op gang te houden en krijgt de inflatie, die toch al oploopt, een extra zwiep naar boven.

Ook het Itaipu-stuwmeer is getroffen door droogte. De dam en bijbehorende centrale leveren veel stroom aan de Brazilianen. Heel veel stroom: alleen de Drieklovendam in China is groter.

Maar ook het Itaipu-meer staat nu droger dan normaal. Walber Ferreira Braga, energiespecialist, wijst op een zandbank in het honderd kilometers lange en tien kilometer brede meer. "Die ligt normaalgesproken volledig onder water. Het is een gevolg van de watercrisis."