Salah declasseert met Liverpool eeuwige rivaal Manchester United: 5-0

Op het veld van de grote rivaal Manchester United heeft Liverpool zondagavond een 5-0 zege geboekt. Mohamed Salah was de grote man met drie treffers. Hij is de eerste speler ooit die drie keer op rij op Old Trafford tegen United heeft gescoord.

De twee traditionele grootmachten van Engeland stonden voor de 208ste keer tegenover elkaar. De tweestrijd tussen de twee succesvolste Engelse ploegen in de historie gaat verder dan het voetbalveld en kent een diepe culturele en economische rivaliteit.

United is op Brits grondgebied de betere van Liverpool met twintig nationale titels tegenover negentien van Liverpool. In Europa toept Liverpool over met zes keer de Champions League, United won de cup met de grote oren drie keer.

United kansloos

Zondag zettte Liverpool de grote rivaal voor schut. Tekende United via Bruno Fernandes nog de eerste kans op, daarna was de ploeg kansloos tegen een Liverpoolse wervelwind.