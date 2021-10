Vitesse na topweek terug op aarde, Go Ahead knokt zich naar zege in Arnhem

Zo win je van Tottenham Hotspur en in de Gelderse derby, zo ga je onderuit tegen Go Ahead Eagles in eigen huis. Vitesse staat weer met beide benen op de grond, na een 2-1 nederlaag in Arnhem. De winnende treffer viel in blessuretijd, uit een strafschop.

De knappe zege op Tottenham Hotspur, donderdag in de Conference League, had het nodige geel-zwarte optimisme teweeggebracht in Arnhem. Maar Vitesse had tegen de Engelsen wel diep moeten gaan, waardoor een gemakkelijk middagje zeer welkom was.

Die leek er ook te komen, toen de bal na een minuut al op de stip ging. Go Ahead-verdediger Jay Idzes had de bal met zijn hand geraakt in het strafschopgebied. Bij afwezigheid van de in ongenade gevallen Oussama Tannane ging Loïs Openda achter de bal staan en de aanvaller maakte geen fout (1-0).