Ajax neemt ook PSV de maat in topper (5-0) en verstevigt koppositie

Bekijk de samenvatting van Ajax - PSV - NOS

Na de midweekse galavoorstelling in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0) heeft Ajax ook de topper met PSV gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0 voor de Amsterdammers, die zo hun koppositie verstevigden. Het verschil tussen Ajax en nummer twee PSV is na tien eredivisieduels vier punten. Feyenoord heeft zes punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Geplaagd PSV begint sterk Na de imposante 4-0 zege op Dortmund keek de koploper van de eredivisie vol vertrouwen uit naar de topper met nummer twee PSV, dat vooraf slechts een punt minder had dan de Amsterdammers en in augustus om de Johan Cruijff-schaal zelfs nog met dezelfde cijfers (4-0) had weten te winnen van Ajax. Een paar maanden later is het sentiment in Eindhoven en in Amsterdam heel anders. De ploeg van Roger Schmidt moest de laatste weken vaak diep gaan voor de zege tegen laagvliegers als Sparta en PEC Zwolle en kreeg donderdag een stevige opdoffer in de Europa League: niet alleen verloor het met 2-1 van AS Monaco, ook raakte het smaakmaker Cody Gakpo kwijt met een blessure. PSV-trainer Schmidt moest zodoende improviseren en koos verrassend voor Eran Zahavi en Carlos Vinicius als aanvallend duo en dat leverde in de eerste tien minuten drie behoorlijke kansen op. Na amper drie minuten kopte Vinicius in vrije positie prima naar de grond, maar net niet ver genoeg richting de hoek. Ajax-doelman Remko Pasveer, die tegen Dortmund ook al indruk maakte, redde bekwaam, zoals hij even later ook deed bij schoten van Zahavi en Bruma.

De kans van Carlos Vinicius na amper drie minuten. - ANP

Pas na een kwartier viel de eerste grote kans van Ajax te noteren: een kopbal van Lisandro Martínez uit een hoekschop smoorde in de drukte en in de rebound schoof Edson Alvarez de bal net naast. Het bleek een voorbode op wat komen ging. Berghuis doet het weer tegen PSV Even later kwam Ajax namelijk op voorsprong via - niet geheel verrassend - Steven Berghuis. De Apeldoorner, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen op 'tien', had in de voorgaande twee seizoenen namens Feyenoord namelijk al vijf keer gescoord tegen PSV. Nu schoot hij de bal prachtig in het dak van het doel na een teruggetrokken voorzet van Dusan Tadic.

Steven Berghuis loopt juichend weg na zijn goal - Pro Shots

PSV, dat voor rust allerminst weggespeeld werd, gaf niet op en dwong Pasveer opnieuw tot een goede redding uit een vrije trap van Olivier Boscagli. De Fransman mikte de bal langs de muur laag in de hoek, maar de Ajax-doelman stond opnieuw zijn mannetje. Ajax neemt afstand na rust Ook na rust was de eerste kans voor PSV, maar Mario Götze kwam niet verder dan een rollertje. Daarna klaarde Ajax de klus op overtuigende en vooral efficiënte wijze. Eerst kopte Sébastien Haller een hoekschop van Tadic boven verdediger André Ramalho in het doel. Daarna kreeg Haller de kans op zijn tweede, maar dit keer legde hij af op Antony die simpel de 3-0 binnenschoof.

Goal nummer drie was van Antony - Pro Shots