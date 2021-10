Barcelona verliest in matte El Clásico opnieuw van tactisch sterk Real Madrid

Sergiño Dest baalt van het missen van een grote kans in 'El Clásico' - Reuters

Het is Barcelona-trainer Ronald Koeman ook in zijn derde El Clásico niet gelukt om Real Madrid te verslaan. In een matte wedstrijd won Real verdiend met 2-1 bij Barcelona, waar ook Memphis Depay en Frenkie de Jong het verschil niet konden maken. Barcelona staat met een wedstrijd minder nu zes punten achter op koploper Real Sociedad. Real liet in de eerste helft het initiatief aan Barcelona en gokte op de counter. De rappe Real-aanvaller Vinícius Júnior werd hierbij veelvuldig in de diepte gezocht. Hier had Barcelona-rechtsback Oscar Mingueza veel moeite mee. Toch was de eerste levensgrote kans, na ongeveer vijfentwintig minuten, voor Barcelona. Depay brak door en legde de bal af op oud-Ajacied Sergiño Dest, die vanaf 10 meter over de goal poeierde.

David Alaba schreeuwt het uit na zijn prachtige goal tegen Barcelona - ANP

Depay speelde een kleine tien minuten later ook een hoofdrol bij de goal van Real Madrid. Hij verloor de bal op de helft van de Madrilenen aan David Alaba, die de bal aan het eind van vlotte tegenstoot terugkreeg op de rand van het strafschopgebied en op prachtige wijze diagonaal achter doelman Marc-André ter Stegen schoot. Het was voor de Oostenrijker, die in de zomer van Bayern München overkwam, het eerste schot op goal in de hoogste Spaanse competitie. Na de goal van Real kreeg Barcelona tevergeefs nog mogelijkheden via wonderkind Ansu Fati, die zijn contract eerder deze week verlengde, en verdediger Gerard Piqué. Barcelona onmachtig Desalniettemin vond Barça-coach Ronald Koeman dat er wat veranderd moest worden. In de rust wisselde hij rechtsback Mingueza voor Philippe Coutinho. Hierdoor zakte Dest, die als aanvaller aan de wedstrijd begon, twee linies terug en moest de international van de Verenigde Staten Vinícius Júnior afstoppen. Dat lukte vrij aardig, toch wisten Vinícius en Karim Benzema in de tweede helft nog een aantal keer gevaarlijk te worden. Barcelona, dat Sergio Agüero en Luuk de Jong ook nog inbracht, leek het Real in de extra tijd op een opportunistische manier nog lastig te maken met wat gevaar. Uit een counter maakte Lucas Vázquez echter de 0-2. Barcelona was door deze goal geknakt, maar wist via Agüero nog wel te scoren.

Stand La Liga na speelronde 10 - NOS

Stadgenoot van Real en regerend landskampioen Atlético Madrid pakte niet de volle buit vanavond. De club maakte een 0-2 achterstand goed tegen Real Sociedad, maar kwam niet verder dan 2-2. Alle goals in die wedstrijd werden gemaakt door spelers die in de eredivisie actief zijn geweest. Alexander Sørloth (Groningen) en Alexander Isak (Willem II) passeerden namens Real Sociedad de matig keepende Jan Oblak. Voor Atlético scoorde Luis Suarez twee keer, hem kennen we van FC Groningen en Ajax.