Barcelona verliest in matte El Clásico opnieuw van tactisch sterk Madrid

Het is Barcelona-trainer Ronald Koeman ook in zijn derde El Clásico niet gelukt om Real Madrid te verslaan. In een matte wedstrijd won Real verdiend met 2-1 bij Barcelona, waar ook Memphis Depay en Frenkie de Jong het verschil niet konden maken. Barcelona staat nu vijf punten achter op koplopers Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad.

Real liet in de eerste helft het initiatief aan Barcelona en gokte op de counter. De rappe Real-aanvaller Vinícius Júnior werd hierbij veelvuldig in de diepte gezocht. Hier had Barcelona-rechtsback Oscar Mingueza veel moeite mee.

Toch was de eerste levensgrote kans, na ongeveer vijfentwintig minuten, voor Barcelona. Depay brak door en legde de bal af op oud-Ajacied Sergiño Dest, die vanaf 10 meter over de goal poeierde.