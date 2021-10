Herlings wint MXGP Trento voor Coldenhoff en verstevigt leiding in WK-stand

Herlings wint beide manches in Trent en breidt leiding in WK-stand uit - NOS

Glenn Coldenhoff zorgde voor een Nederlands een-tweetje door als tweede te eindigen in de tweede manche. Coldenhoff eindigde ook op de tweede plek in het dagklassement.

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn leidende positie in de strijd om de wereldtitel in de MXGP verstevigd. De wereldkampioen van 2018 won beide manches van de Grand Prix van Trento.

De GP van Trento was de eerste van vijf races op Italiaanse bodem, waar de motorcrossers het seizoen afmaken. Komende week staan er nog twee races gepland op het circuit van Pietramurata, in de buurt van het Gardameer. Woensdag wordt de GP van Pietramurata gereden, vier dagen later de GP van Garda.

In november sluiten de motorcrossers het seizoen af met twee GP's in Mantova.