Hockeysters Den Bosch lopen uit met kleine zege op uitdager Amsterdam

Den Bosch was, eveneens via een strafcorner, nog het dichtst bij de openingsgoal. Een push van Frédérique Matla werd slim doorgetikt, maar via Amsterdam-keeper Anne Veenendaal belandde de bal op de lat.

Uitdager Amsterdam bleef in de eerste helft verdedigend goed overeind. Het gaf maar weinig kansen weg en kreeg via twee strafcorners zelfs goede kansen om op voorsprong te komen, maar doelpunten leverde het niet op.

Net als een week geleden ging Den Bosch met een 2-1 voorsprong de slotfase in. Maar waar SCHC de koploper met een late gelijkmaker op puntenverlies trakteerde, slaagde Amsterdam daar niet in.

In het begin van de tweede helft ging het opeens hard. Na minder dan vijf minuten opende Matla de score op aangeven van Laura Nunnink en niet veel later gaf Matla na een strafcorner een assist op Welten, die de bal achter Veenendaal tikte.

Samenvatting te zien in Studio Sport

Een samenvatting van de topper tussen Amsterdam en Den Bosch is later in de middag te vinden op NOS.nl en in de NOS-app. Ook in Studio Sport (18.10 uur op NPO 1) komt de samenvatting voorbij.