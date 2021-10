Dringende oproep kabinet levert bij vijf provincies extra plaatsen voor asielzoekers op

Tot nu toe hebben vijf provincies gehoor gegeven aan de dringende oproep van het kabinet om nog dit weekend met extra opvangplekken voor asielzoekers te komen. Dat zijn Zeeland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht.

Friesland en Groningen vinden dat nu andere provincies aan de beurt zijn en de overige provincies komen in ieder geval vandaag niet met een aanbod.

Het kabinet riep de provincies vrijdag op om dit weekend elk honderd extra opvangplekken aan te bieden. Dit vanwege de noodsituatie in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel waar mensen deze week op de grond moesten slapen omdat er 750 asielzoekers verbleven, terwijl er er maar plek is voor 275.

Half jaar beschikbaar

In Drenthe zijn sinds gisteren 150 asielzoekers ondergebracht in een voormalig hotel in Emmen. Deze opvangplek zou eigenlijk pas volgende week opengaan, maar dat is nu dus een week vervroegd.

In Zeeland komen zo'n 100 asielzoekers aan in een evenementencentrum in Middelburg. Eind volgende week volgen nog eens 100 tot 150 mensen.

Overijssel, Flevoland en Utrecht meldden zich met respectievelijk 100 plekken in Hengelo, 90 in Dronten en 100 in hotels in Amersfoort en Utrecht.

Het verschilt per locatie hoe lang de plekken beschikbaar zijn. Zo is het voormalige hotel in Emmen tot 8 januari vrij voor de opvang. In Zeeland is het evenementencentrum in elk geval het komende half jaar beschikbaar, met een optie voor een half jaar extra.

Meer dan zou hoeven

Friesland en Groningen komen met niets. Friesland vindt dat het nu de beurt is aan andere provincies, "omdat wij met 1250 asielzoekers al meer doen dan zou hoeven", aldus een woordvoerder.

Groningen zegt vrijgesteld te zijn vanwege de aanwezigheid van het nu overbevolkte aanmeldcentrum in Ter Apel en de recent geregelde opvang op andere plekken.

Gelderland, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant zeggen nog niets bekend te kunnen maken en Noord-Holland was niet bereikbaar.

NOS op 3 zocht uit hoe het komt dat er momenteel geen bed over is in de asielopvang: