A50 van Heerde richting Apeldoorn dicht na ongeval met vijf auto's

De A50 is vanaf Heerde dicht voor alle verkeer in de richting van Apeldoorn. De ANWB verwacht de weg rond 18.00 uur weer vrij te geven.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file door werkzaamheden op de A50. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig. Ook een traumahelikopter is geland. Omroep Gelderland schrijft dat de brandweer verschillende mensen heeft geholpen om uit hun voertuig te komen.

Op de A50 tussen Heerde en Epe zijn vanmiddag vijf auto's op elkaar gebotst. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Er zat tenminste een persoon bekneld, meldt Rijkswaterstaat.

Vanwege een ongeval met 5 voertuigen is de #A50 vanaf Heerde-Zuid richting Apeldoorn dicht. De traumaheli is net geland. Jouw route? Volg dan de omleiding vanaf knp. Hattemerbroek 👇 pic.twitter.com/vi5q5AITjO

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A50 tussen Heerde en Vaassen, waarbij er steeds aan gedeeltes van de weg wordt gewerkt. De eerste werkzaamheden begonnen in september en volgens de planning duurt dit nog tot 27 oktober. Tijdens de werkzaamheden is er in de nachten en weekenden maar één rijstrook beschikbaar in de richting Apeldoorn.

Door de wegwerkzaamheden zijn er al het hele weekend problemen op de weg. "Er staan al enkele dagen lange files omdat er maar één rijkstrook beschikbaar is", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Dat leidde gisteren ook al tot een ongeluk, toen botsten er drie auto's op elkaar."