Wit-Russen weer massaal op de been, Loekasjenko belt met Poetin

Mensen herdenken de omgekomen betoger in Minsk - AFP

In Wit-Rusland zijn net als de afgelopen week duizenden mensen op de been, die het vertrek van president Loekasjenko en nieuwe, eerlijke verkiezingen eisen. De protestdag begon bij een metrostation in de hoofdstad Minsk, waar een omgekomen betoger werd herdacht. Later op de dag verspreidde het protest zich ook over de rest van Minsk. De oppositie zegt dat de betoger afgelopen week door de oproerpolitie is doodgeschoten, volgens de autoriteiten explodeerde er iets in zijn handen. Veel mensen droegen bij de herdenking witte ballonnen of bloemen, en maakten het vredesteken. Voorbijrijdende auto's toeterden.

Inwoners Minsk leggen bloemen voor omgekomen demonstrant - NOS

Ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Zo zijn er op het Leninplein in de westelijke stad Gordno volgens radiozender Svaboda zo'n 10.000 demonstranten. In het historische centrum van Vitbesk, in het noordoosten van het land, werd een menselijke keten gevormd. Voor morgen wordt in groepen op sociale media opgeroepen tot "de grootste demonstratie in de geschiedenis van Wit-Rusland". Loekasjenko en Poetin 'zeker' dat problemen worden opgelost Sinds de presidentsverkiezingen van zondag wordt er in heel Wit-Rusland betoogd. President Loekasjenko werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, maar vrijwel niemand twijfelt eraan dat er met de uitslag is gerommeld. De afgelopen dagen werden 7000 betogers opgepakt. Inmiddels vrijgelaten betogers hebben soms zware verwondingen, opgelopen door mishandeling in de cel. De Russische president Poetin en president Loekasjenko van Wit-Rusland hebben vanmiddag met elkaar gebeld over de massale protesten in Wit-Rusland, zo bevestigt het Kremlin. Eerder vandaag had Loekasjenko om zo'n gesprek gevraagd. Hij noemde de protesten in zijn land niet alleen een bedreiging voor Wit-Rusland, maar voor de hele regio. Volgens het kantoor van president Poetin zijn beide partijen er zeker van dat "alle problemen die in Wit-Rusland zijn ontstaan snel worden opgelost". "Verwoestende krachten moeten de samenwerking tussen Rusland en Wit-Rusland niet beschadigen", meldt Moskou. "We hebben afgesproken dat we op verschillende niveaus contacten onderhouden en we willen onze relatie versterken."

Correspondent David Jan Godfroid over de oproep van Loekasjenko om contact met Poetin: Het is wel opmerkelijk dat Loekasjenko nu bij Poetin te rade gaat. Ze zijn absoluut niet de beste maatjes, vooral omdat Poetin streeft naar een verregaande integratie van de twee landen en Loekasjenko wat dat betreft voortdurend op de rem trapt. Maar Loekasjenko heeft weinig alternatieven. Er was de afgelopen jaren iets van toenadering tot de Europese Unie, maar daar is de afgelopen week abrupt een einde aan gekomen. De EU heeft besloten sancties in te stellen vanwege de verkiezingsfraude en het buitensporige geweld tegen demonstranten. Het is onduidelijk wat Loekasjenko met Poetin wil bespreken. Hij heeft gezegd dat de demonstraties 'zijn gehouden volgens de handleiding van de kleurenrevoluties', doelende op eerdere omwentelingen in Oekraïne, Georgië en Kirgizië, en dat ze niet alleen een bedreiging voor Wit-Rusland zijn. Hij waarschuwt Poetin daarmee dat soortgelijke onrust ook in Rusland zou kunnen uitbreken. Loekasjenko wil ongetwijfeld ook steun van de grote buur, alleen is nu nog niet duidelijk in welke vorm. Er wordt druk gespeculeerd dat hij Poetin zal vragen om (militair) ingrijpen, maar dat lijkt vooralsnog een brug te ver voor de Russische leider.